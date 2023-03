JD1TV: Documentário sobre sobá será exibido na Feira Central nesta quarta-feira

Falar de sobá dá até água na boca, não é mesmo?! Imagina assistir um documentário sobre esse delicioso prato típico. O projeto “Do Nosso Jeito - Em busca do ser Sul-mato-grossense”, irá exibir um material sobre o sobá na Feira Central de Campo Grande, nesta quarta-feira (29), às 19h30. O evento que tem como objetivo valorizar a cultura e tradições de Mato Grosso do Sul, terá exibição gratuita, e será aberta ao público.

O sobá é um prato típico que remete às raízes da imigração japonesa em MS e se tornou um Patrimônio Imaterial da Capital. Além disso, é uma forma de incentivar a preservação e o resgate de um sabor tão importante para a identidade do estado e para as famílias que o produzem.

A exibição do documentário na Feira Central também sedá para que os visitantes conheçam um pouco mais sobre essa tradição gastronômica e valorize a cultura Sul-mato-grossense. Ele se tornou tão importante para o Estado, que ganhou até festival. Já são 15 edições da festa que reúne milhares de fãs do sobá, com gastronomia, shows, palestras e diversas atrações culturais.

Fabiana Marla, é uma das entrevistadas no projeto. “Para nós foi uma satisfação muito grande participar desse projeto, pois retrata a importância da cultura japonesa no nosso Estado. Como descendentes e netos de japoneses, ficamos muito orgulhosos em apresentar um pouco da nossa história e mostrar que o sobá, uma tradição dos núcleos familiares okinawanos, se tornou parte do cotidiano dos campo-grandenses”, destacou.

Dona Dirce Guenka também falou sobre a iguaria no vídeo documentário. Ela fabrica o macarrão próprio para sobá há mais de 20 anos. São cinco pessoas da mesma família que trabalham em torno da produção, com foco principal na iguaria.

“Começamos de forma caseira, fazíamos tudo a mão e com uma máquina pequena, tudo bem manual, conseguimos produzir 10 kg de macarrão em média. Hoje, já produzimos em torno de 450 kg só aos sábados, chegando a aproximadamente 6 mil kg por mês. Trabalham na fábrica meu filho, minha nora, duas filhas e um neto”, explicou dona Dirce.

A realização é do Instituto Educacional Alexandrina Carlos Pinheiro com investimento da Funles, Semadesc e Governo do Estado, com apoio da Feira Central. Confira trecho do documentário:

Serviço

Exibição do vídeo documentário sobre o sobá na Feira Central de Campo Grande;

Data: 29 de março de 2023 (quarta-feira), às 19h30;

Local: Feira Central de Campo Grande - Rua 14 de Julho, 3351;

Entrada gratuita.

