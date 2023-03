JD1TV: Gabriel Sater em fala exclusiva ao JD1

Marcando presença na reinauguração da Casa do Artesão em Campo Grande, o cantor e ator Gabriel Sater concedeu entrevista ao JD1TV, neste domingo (19).

Comentando sobre sua participação na novela Pantanal que foi ao ar em 2022, Gabriel também contou sobre novos projetos para sua carreira.

Trazendo a energia pantaneira para seu show na Capital, o artista afirmou que o público pode esperar muita música boa regional.

Assista a entrevista com Gabriel Sater na íntegra:

