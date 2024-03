JD1TV: Na Semana Santa, o JD1 te ensina a fazer uma receita com filé de tilápia

Até o dia 20 de março acontece a Semana Santa. A Peixaria Vitória, localizada na Capital, se prepara para esta data há três meses. Pois é quando os católicos passam a procurar mais pelo produto, e a demanda aumenta entre 20% e 50%.

As apostas de Rafael do Nascimento, proprietário da peixaria, são o pacu e o preço justo. Mesmo com seus fornecedores cobrando mais caro.

Já a Chef Cyntia Souza aposta na tilápia. Por isso, o JD1 a convidou para ensinar a fazer uma receita com a espécie de peixe, para dar um toque especial na Semana Santa.

Assista:

Receita do Filé de Tilápia ao Blue Cheese

Ingredientes:

1 kg de filé de tilápia;

Pimenta-do-reino a gosto;

Sal a gosto;

2 limões espremido;

1 lata de cerveja;

Farinha de trigo para empanar;

Óleo para fritar;

300 gramas de mussarela ralada para gratinar;

150 gramas de queijo parmesão;

2 colheres de creme de cebola;

1 caixa de creme de leite;

150 gramas de cream cheese;

1/5 litro de leite;

Modo de preparo:

Em uma tigela, tempere a tilápia com sal, pimenta do reino, cerveja e os limões. Deixe marinar por 10 minutos;

Passado o tempo, empane na farinha de trigo e reserve numa refratária;

Em uma frigideira antiaderente, aqueça o óleo, e frite os peixes dos dois lados até dourar e reserve numa refratária própria para ir ao forno;

Em uma panela coloque o leite, creme de leite, creme de cebola, cream cheese, parmesão e leve ao fogo para engrossar;

Por último, cubra as tilápias fritas com o creme Blue Cheese e cubra com mussarela;

Leve ao forno preaquecido a 180°C até borbulhar e ficar bem douradinho;

Retire do forno;

Agora é só servir! Bom apetite.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também