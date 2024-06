JD1TV: Nascido na Capital, Dieguinho decidiu seguir carreira no pagode após conhecer pandeiro

O Em Alta deste feriado (13) traz uma opção de samba e pagode, o músico Dieguinho. Ele que é natural de Campo Grande, se apaixonou pela música aos 12 anos de idade, e o primeiro estilo musical foi o sertanejo.

Mas logo em seguida foi apresentado a um pandeiro, depois a um cavaquinho, e a vontade de seguir carreira no pagode falou mais alto.

Dieguinho se considera um artista eclético, pois mesmo que seja fã da banda Sorriso Maroto e de Zeca Pagodinho, ele gosta de interpretar músicas de outros gêneros musicais, e entregar o máximo de qualidade nas suas apresentações. “Quando faz tudo com carinho e amor, a entrega é muito boa, perfeita”, disse ele.

Assista:

