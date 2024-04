JD1TV: Pedro Soares é a nova revelação da música sertaneja em Campo Grande

O Em Alta de hoje (04) traz Pedro Soares, cantor de 20 anos que é a revelação da música sertaneja de Campo Grande.

“Eu não consigo definir esse gênero [musical], mas hoje vou mais para o lado do Luan Santana”, afirmou Pedro após se intitular como um músico eclético. Ele que iniciou a carreira cantando trap, hap, pagode, não conseguiu fugir das raízes, e foi para o sertanejo.

Há um ano tocando profissionalmente, o artista define suas composições como “românticas”. Atualmente, ele está tocando nos bares da Capital, como o Tatu Bola.

Assista:

