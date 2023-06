Jogos Municipais dos Idosos começam nesta quinta-feira na Capital

Acontece nesta quinta-feira (29) a abertura da 20ª edição dos Jogos Municipais dos Idosos – JOMI 2023. A cerimônia de abertura será realizada pela Prefeitura por meio da Fundação Municipal de Esporte e Assistência Social às 15h20, no Centro Municipal de Treinamento Esportivo, na Rua Tropeiro, esquina com a Rua Estefânia, no Carandá Bosque.

Ao todo serão 10 equipes participando das disputas. As instituições participantes serão o Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação – ACP; A.A.B.B; Sistema Integrado de Economia Solidária – CONSOL; FÊNIX; Instituto Sangue Bom – HRTO; os Centro de Convivência do Idoso (CRAS), Vó Ziza e Jacques da Luz; Centros de Referência de Assistência Social, Canguru, Los Angeles, Nossa Senhora Aparecida e Vila Nasser.

O campeonato visa ainda colocar os atletas do município em diversas modalidades nos Jogos Municipais dos Idosos na fase Estadual. A competição segue até o dia 20 de julho.

“Queremos levar qualidade de vida e entretenimento para nossa população idosa. Toda atividade que movimenta o corpo, promove saúde física e mental. Os jogos ajudam também a essa população no ponto de vista da socialização oportunizando o convívio entre os grupos e as equipes participantes”, ressaltou Odair Serrano, diretor-presidente da Funesp.

Durante os jogos, serão disputadas as modalidades Damas, Natação, Tênis de Mesa, Atletismo, Xadrez, Bocha, Bozó, Concurso de Dança, Dominó, Malha, Sinuca, Truco ponto acima e Voleibol adaptado.

A Fundação premiará os atletas com medalhas aos classificados em 1º, 2º e 3º lugar, além de troféus para 1º, 2º e 3º colocados por modalidade.

