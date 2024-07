Livro em homenagem a Manoel de Barros é finalista do Prêmio Jabuti

O livro “Diálogos do Ócio”, do escritor Bosco Martins, considerada uma obra essencial aos admiradores e leitores do poeta Manoel de Barros, está com uma sequência de lançamentos produzida pela Livraria da Travessa, que tem 12 lojas físicas no Brasil, em Portugal, e a loja virtual.

A obra, com apresentação do jornalista José Hamilton Ribeiro, traz “um inventário de décadas de amizade do autor com o poeta Manoel de Barros”.

“Foi uma grata surpresa, mas sabemos que hoje no mundo literário o legado de Manoel de Barros é uma referência obrigatória. Esse é o compromisso mais importante, o de compartilhar com o mundo cultural a memória desse grande autor do pós-modernismo, isso me anima muito mais do que qualquer outra coisa”, disse o escritor.

O livro de Bosco Martins foi selecionado para concorrer ao prêmio Jabuti – tradicional prêmio literário - na categoria de melhor Biografia-Reportagem de 2024.

A 66ª edição do prêmio tem 4.290 livros inscritos. Os autores vencedores de cada categoria recebem a estatueta e o prêmio de R$ 5 mil. O vencedor da categoria "Livro no Ano" será premiado com a figura e o valor de R$ 100 mil.

“Diálogos do Ócio” já havia sido lançado em Campo Grande, em dezembro de 2023, na Casa Quintal Manoel de Barros, com tiragem física de 500 exemplares, que está quase esgotada.

O livro pode ser adquirido na Amazon.

