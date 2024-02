Mais fantasias e brilho! Capivara Blasé vai encerrar o Carnaval 2024 nesse sábado

Acharam que o Carnaval tinha acabado, foliões? O bloco de rua Capivara Blasé convida a todos para fechar os festejos com chave de ouro no próximo sábado (17), na festa Enterro dos Ossos.

O Capivara Blasé aconteceu nos dias 11 e 12 de fevereiro, na Esplanada Ferroviária. E para finalizar o Carnaval, o bloco vai promover a Enterro dos Ossos, na Arena Sunset, localizada na Avenida Três Barras, no bairro Tiradentes, às 16 horas.

Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis no link https://linktr.ee/capivarablase. Para entrar gratuitamente, os foliões devem chegar na festa até as 18 horas, depois será cobrado uma taxa de R$ 10,00. A quantidade de pessoas é limitada, e as atrações que comandarão a folia serão Chokito, Koisabamba e AKAG.

Mais informações na página do Capivara Blasé:

