Marvel divulga primeira prévia de "Quarteto Fantástico"; filme estreia em julho

A Marvel Studios divulgou nesta terça-feira (4) a primeira prévia de “Quarteto Fantástico”, nova adaptação cinematográfica da icônica equipe de super-heróis da editora.

O longa está previsto para estrear nos cinemas em 24 de julho e marcará o início da Fase 6 do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

Diferente das versões anteriores, a nova produção será ambientada na década de 1960. A trama acompanhará Reed Richards (Senhor Fantástico), Sue Storm (Mulher Invisível), Johnny Storm (Tocha Humana) e Ben Grimm (Coisa) enquanto tentam equilibrar a vida familiar com as responsabilidades de serem super-heróis.

O grupo precisará enfrentar ameaças de proporções cósmicas, como Galactus, o devorador de mundos, e seu arauto, o Surfista Prateado.

O elenco principal conta com Ebon Moss-Bachrach (“O Urso”) no papel de Ben Grimm, Vanessa Kirby (“Napoleão”) como Sue Storm, Pedro Pascal (“The Last of Us”) interpretando Reed Richards e Joseph Quinn (“Stranger Things”) no papel de Johnny Storm.

Esta será a terceira adaptação da história em quadrinhos para o cinema. A primeira ocorreu em 1994, enquanto a mais popular até hoje foi lançada em 2005, com uma sequência em 2007.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também