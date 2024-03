Em comemoração ao mês de março, pelo Dia Internacional da Mulher, o Cine Maturidade - projeto da Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoa Idosa - vai realizar duas sessões de filme mais debate com a produção 'Pacarrete'.

Com entrada gratuita, o filme será exibido no MIS (Museu da Imagem e do Som) no dia 20 de março, às 9h e às 14h, em Campo Grande. Desta vez, a mediação da primeira sessão será com a professora Maria Rosana Rodrigues Pinto Gama, mestre em Letras e especialista em Desenvolvimento Humano, Gênero e Políticas Públicas; e posteriormente com a professora Jacy Corrêa Curado, pós-doutora em Psicologia Social, coordenadora de grupos de pesquisa e vice-coordenadora do Observatório da Violência contra a Mulher.

Estrelado por Marcélia Cartaxo, João Miguel e Zezita de Matos, e dirigido por Allan Deberton, 'Pacarrete' é uma bailarina criada em Russas, no interior do Ceará, e que deixa a cidade para viver o sonho de ser bailarina. Anos depois, ao retornar para o vilarejo, resolve fazer uma apresentação de dança como presente ao povo, na festa de 200 anos do município, mas ninguém se importa.

Subsecretária de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, Zirleide Barbosa, descreve como interessantíssimo o filme que dá margem a discussões como conflito de gerações.

“É uma artista que saiu da sua cidade, e depois que ela volta encontra tudo do mesmo jeito. Ali aparecem muitas questões para serem debatidas e que a gente consegue conversar depois”, comentou Zirleide.

A proposta do Cine Maturidade é discutir temas dentro do envelhecimento humano a partir da linguagem do cinema.

NO INTERIOR DO ESTADO

O projeto será levado pela primeira vez para fora da Capital, no município de Rio Negro, no dia 27 de março. O mesmo longa terá o debate posterior mediado pela Subsecretária Zirleide Barbosa.

A ideia é que o projeto ganhe cada vez mais público pelos municípios de todo o Estado.

Em Campo Grande o MIS fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro. Terceiro andar. Em Rio Negro, a exibição será no salão paroquial, na Avenida Liberdade, 515, às 18h.

