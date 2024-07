Moinho Cultural é certificado é certificado como Pontão de Cultura

O Ministério da Cultura (MinC) reconheceu o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, que já é um Ponto de Cultura desde 2004, como Pontão de Cultura de Mato Grosso do Sul. Ambos são iniciativas do Plano Nacional de Cultura Viva.

Os Pontos de Cultura são entidades, grupos ou coletivos que desenvolvem e articulam atividades culturais continuadas, em suas comunidades ou territórios, já os Pontões de Cultura são entidades ou instituições que articulam um conjunto de outros pontos culturais, desenvolvendo ações de mobilização, formação, mediação, divulgação e integração para com a sociedade.

No caso do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, com o Moinho Cultural – Unindo Pontos, irá atuar com os parceiros Grupo Vozes Especiais, Sociedade Comunitária Gibiteca, Fundação Nelito Câmara, Circo do Mato e Grupo TEZ.

A coordenadora de projetos do Moinho Cultural, Mônica Macedo, explica que, na prática, a instituição é um Ponto e também um Pontão de Cultura.

“Como Ponto de Cultura, o Moinho Cultural é fazedor de cultura, ele é um promotor cultural. Enquanto Pontão, a instituição se torna uma articuladora para que outras instituições, tanto as que já são certificadas como Ponto de Cultura, quanto as que podem vir a ser, tenham o Moinho Cultural como referência de apoio”, detalhou.

Para a diretora-executiva do Moinho Cultural, Márcia Rolon, o credenciamento da instituição como Pontão de Cultura reconhece o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 20 anos.

“O Moinho Cultural alcançou um marco significativo ao se tornar o primeiro Pontão de Cultura de Mato Grosso do Sul. Esta conquista é resultado de duas décadas de dedicação e trabalho contínuo na promoção e valorização da nossa cultura sul-mato-grossense e pantaneira. Durante esses 20 anos, o Moinho Cultural consolidou-se como uma instituição de referência, destacando-se pela implementação de projetos que beneficiam diretamente a comunidade e promovem o desenvolvimento cultural local. Temos desempenhado um papel fundamental na difusão de expressões artísticas e no incentivo à formação cultural e, agora, como Pontão de Cultura, vamos poder incentivar outras instituições a fazerem o mesmo”, afirmou.

