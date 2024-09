Morre Beth Terras, atriz e diretora teatral que adotou MS como casa

A atriz e diretora teatral Elisabeth Cristina Chiesi Terras, conhecida como Beth Terras, morreu aos 65 anos, na manhã desta sexta-feira (20), em Campo Grande. Nos últimos meses, ela precisou ser internada para tratar de diabete alta e anemia. Ela também precisou amputar uma das pernas em razão de uma bactéria generalizada.

Nascida no Rio de Janeiro, em maio de 1959, Terras dedicou sua vida à arte e deixou um legado inestimável no teatro, na televisão e no cinema. Ela começou cedo na cultura, dando seus primeiros passos aos 15 anos, na antiga TV Tupi, em São Paulo.

A artista esteve em novelas como "O Espantalho" e no programa "Mulheres". Já pelos palcos, estrelou "Cama Molhada de Paixão Calada", mas foi em Mato Grosso do Sul, a partir de 1995, que Beth brilhou com os espetáculos que lhe renderam importantes prêmios.

Entre as premiações estão como melhor atriz, diretora e roteirista, levando seu talento a festivais em todo o Brasil. Em nota, a Fundação da Cultura de Mato Grosso do Sul lamentou a morte da artista.

"Seu legado artístico e humano ficará marcado para sempre. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade aos amigos, familiares e a todos que tiveram o privilégio de conhecer e trabalhar com essa grande artista".

