"MS ao Vivo": Rubel, Simone e Criolo também são artistas confirmados na Capital

Os Campo-grandenses estão cheios de shows pela frente! Depois de Natiruts e Anavitória, o Governo de Mato Grosso do Sul confirmou outros nomes que vão integrar a programação de shows do 'MS ao Vivo', projeto inspirado no 'MS Canta Brasil', levará shows nacionais e regionais gratuitos ao Parque das Nações Indígenas. Dentre eles estão: Rubel, Simone e Criolo também são atrações confirmadas.

'MS ao Vivo' será lançado neste domingo (16), com a artista Sul-mato-grossense Karla Coronel e a Banda Natiruts. A expectativa é receber 20 mil pessoas.

No cronograma, Anavitória se apresenta em 13 de agosto, Rubel em 10 de setembro, Simone em 8 de outubro e o rapper Criolo, em 12 de novembro.

“Começamos o segundo semestre com o pé direito, trazendo mais um grande projeto para a população, com shows nacionais gratuitos em um cartão-postal da nossa Capital. Serão grandes celebrações da música e da cultura, eu tenho certeza”, disse o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Marcelo Miranda.

Por meio da Setescc e da Fundação de Cultura, o Governo do Estado realiza o projeto com o apoio do Sesc MS e das empresas 067 Vinhos e Coco Bambu.

A atração que dá início ao projeto, a brasiliense Natiruts, fará uma apresentação de reggae romântico, muito brasileiro, mas também com elementos latino e do blues com a canção “Ela”, que é o cartão de visitas do disco Good Vibration, trazido nesta turnê. A abertura do show fica por conta da cantora campo-grandense Karla Coronel.

