'MS Canta Brasil': Anavitória fará show gratuito em Campo Grande

"Tu, é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa..." A dupla Anavitória retorna a Campo Grande no dia 13 de agosto, para um show gratuito. A apresentação marca o retorno do projeto “MS Canta Brasil”, agora de nome novo: “MS é Show”, depois de 9 anos de suspensão.

O show deve ser realizado no Parque das Nações Indígenas. Porém, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul ainda não confirmou o local, e nem deu mais detalhes sobre o evento, até o momento. A apresentação já está confirmada na agenda oficial das artistas.

A última vez que as cantoras se apresentaram na Capital foi em dezembro do ano passado. No repertório estão as músicas do último álbum do duo, Cor. E também os hits que marcam a carreira de sucesso das artistas como “Ai, amor”, “Dengo” e “Trevo (Tu)”.

Antes do duo, a banda Natiruts também se apresenta no Parque das Nações Indígenas. O show estava previsto para o dia 18 de junho, mas devido à instabilidade climática precisou ser adiado para o dia 16 de julho.

