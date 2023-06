Museu da Imagem e do Som exibe filme gratuito nesta quarta-feira; confira

O MIS (Museu da Imagem e do Som), em parceria com o curso de Audiovisual da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) irá exibir nesta quarta-feira (21), o filme nacional “Mato Seco em Chamas”, de Adirley Queirós e Joana Pimenta. A entrada é gratuita e a exebição está marcada para começar às 18h.

O espaço funciona como uma unidade da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul). O evento faz parte do II Ciclo de Cinema Brasileiro Contemporâneo, sendo direcionado para acadêmicos, cinéfilos e pessoas interessadas no assunto. A edição vai contar com um debate com uma das diretoras e roteiristas do filme, Nathália Tereza.

O projeto Ciclo de Cinema Brasileiro Contemporâneo está voltando ao formato presencial após dois anos. Ao todo, são apesentadas três exibições por semestre, sendo está a última do período.

“Mato Seco em Chamas” (Brasil-Portugal/2022/Doc/14anos/153’) – é dirigido por Adirley Queirós e Joana Pimenta; roteiro também de Adirley Queirós, no filme, em 2013, a Polícia Militar do Distrito Federal iniciou uma grande operação contra o tráfico de drogas na cidade periférica de Ceilândia, desmantelando uma série de redes ilegais e prendendo dezesseis homens. O documentário acompanha a operação e seus desdobramentos.

Serviço:

Exibição do filme: “Mato seco em chamas” (Brasil-Portugal/2022/Doc/14 anos/153’)

Data: 21 de junho de 2023, às 18h, Entrada Gratuita

Onde: Museu da Imagem e do Som de MS, Av. Fernando Correa da Costa, 559, 3º andar.

Deixe seu Comentário

Leia Também