Natiruts anuncia fim da banda e última turnê do grupo; confira datas

A banda brasileira Natiruts anunciou nesta segunda-feira (26), através de suas redes sociais, que irá realizar a última turnê do grupo, a “Leve Com Você”. Logo após o fim da turnê, o grupo dará adeus aos palcos.

Em um vídeo, publicado no perfil oficial da banda no Instagram, o grupo disse acreditar que já cumpriu sua missão. “Entregamos pra vocês um beija-flor que voou pelo mundo por três décadas beijando a casa e o coração de todas as pessoas”, diz o vídeo.

“Queremos que vocês levem a magia de ser Natiruts, o amor de ser Natiruts, a vibração de ser Natiruts, o espírito de ser Natiruts e a paz de ser Natiruts”, diz a legenda da publicação.

O fim da banca ocorrerá após a turnê “Leve Com Você”, que terá início em 8 de junho e seguirá até 7 de dezembro com shows por diversas cidades do Brasil. Segundo o site da Eventim, as vendas dos ingressos para a turnê serão abertas nesta terça-feira (27), às 16h20 (horário de Brasília). As vendas acontecem por aqui.

Confira as datas e locais dos show:

8 de junho – Brasília – Arena BRB Mané Garrincha

15 de junho – Rio de Janeiro – Jockey Club

22 de junho – Juiz de Fora – Estacionamento Estádio Municipal

6 de julho – Fortaleza – Iguatemi Hall

13 de julho – Natal – Arena das Dunas

20 de julho – João Pessoa – Domus Hall

27 de julho – Recife – Classic Hall

3 de agosto – Porto Alegre – Espaço D’Areia

11 de agosto – Florianópolis – Arena Opus

24 de agosto – Belo Horizonte – Arena da Independência

31 de agosto – São Paulo – Allianz Parque

7 de setembro – Salvador – Arena Fonte Nova

14 de setembro – Vitória – Praça do Papa

21 de setembro – Aracaju – Centro de Convenções AM Malls Sergipe

28 de setembro – Teresina – Arena Praia de Verão Teresina Shopping

12 de outubro – Ribeirão Preto – Estádio Comercial

19 de outubro – Manaus – Studio 5 (Mais informações no site do artista)

2 de novembro – Curitiba – Pedreira Paulo Leminski

7 de dezembro – Belém – Espaço Náutico Marine Club

