Nesta terça-feira tem música e apresentações culturais nos altos da Afonso Pena

Nesta terça-feira (10), as atrações culturais e musicais podem ser conferidas na Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena. A partir das 17h, quando o local abre, os visitantes irão contemplar Cantatas de Natal, dupla Isadora e Heloisa e Uilian Uil, além de brinquedos, roda gigante e espaços instagramáveis.

Há também outras opções de diversão, como o City Tour, que conta com quatro saídas: 17h, 18h, 19 e 20h. A retirada de senhas é na entrada da Cidade do Natal, com a equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). O passeio que é gratuito segue do local até a Praça Ary Coelho e tem duração de aproximadamente 50 minutos. As crianças, para que possam participar, deverão estar acompanhadas dos seus responsáveis.

Vale lembrar que o local segue até o dia 15 de janeiro. Além da roda gigante, há outras novidades relacionadas à acessibilidade, incluindo a instalação de piso tátil para pessoas com deficiência visual.

Õnibus

Desde o dia 15 de dezembro de 2022 está em funcionamento a linha 020 – Altos da Afonso Pena/Praça Ary Coelho. O trajeto de ida e volta é pela Avenida Afonso Pena e sai da Praça Ary Coelho, segue para a Cidade do Natal e volta para a praça, com parada de cinco minutos em cada ponto. O horário de circulação será das 15h45 às 23h25.

A linha, com tarifa usual para pagamento, segue disponível até o dia 15 de janeiro de 2023, dia de encerramento das atividades e programações no espaço público natalino.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também