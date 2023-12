Nina Camillo lança "Flor da Pele", seu primeiro single

A sul-mato-grossense Marina Puccini de Camillo, de 22 anos, conhecida no mundo artístico como Nina Camillo, anunciou nesta quinta-feira (30) o lançamento de seu primeiro single, “Flor da Pele”, uma fusão entre o pop brasileiro com nuances de jazz moderno.

A canção traz reflexões das experiências e emoções de Nina no início da vida adulta, se mostrando como uma verdadeira expressão de sua arte e personalidade.

Com autoria da cantora, e produção em conjunto com Tiago Frúgoli, a gravação e mixagem ocorreram sob o comando de Frederico Pacheco no O&O, e a masterização ficou a cargo de Maurício Gargel.

Além do single, também foi lançado hoje o clipe de Flor da Pele, dirigido por Pedro Maciel.

“Tinha essa ideia de passar uma energia urbana samambaia-piso-de-taco, e aí gravamos o clipe no Andar 43 no centro de São Paulo junto com o ator Hélio Toste. Um ambiente que eu nem sabia que existia, mas era exatamente o que eu estava procurando (só faltou ser no Copan)”, disse a sul-mato-grossense sobre o clipe.

O single já está disponível no Spotify e Bandcamp. Confira o clipe da música:

