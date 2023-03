Novo espaço do Bioparque permite que deficientes visuais toquem em plantas e animais

O Bioparque Pantanal, buscando a acessibilidade, inaugurou o espaço Biotátil, que permite que pessoas cegas e de baixa visão conheçam por meio do tato os objetos que compõem a cenografia dos tanques, como pedras, areia, casos e folhas, e animais taxidermizados.

O espaço faz parte do projeto “Bioparque para Todos, iguais na diferença”, que busca ampliar, inovar e aperfeiçoar as atividades que proporcionam experiências imersivas.

A diretora-geral do Bioparque, Maria Fernanda Balestieri, explica que o objetivo é possibilitar que todos possam experienciar o local de uma maneira ou outra. “Nós queremos que as pessoas sintam a emoção do momento e consigam vislumbrar, ainda que pelo toque, as riquezas do nosso Pantanal”, comentou.

A subsecretária de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, Telma Nantes de Matos, foi uma das pessoas que experienciou o espaço. “Eu que tenho baixa visão, tive a possibilidade de enxergar. Hoje temos pessoas que não têm nenhuma visão desde bebê e pra elas é uma experiência fantástica, poder tocar em um animal e ver os detalhes, sentir uma semente. Pra quem viveu no campo é uma forma de reviver momentos, é tudo gratificante”, explicou.

O projeto já atendeu as demandas de outros grupos de pessoas com deficiência, com exemplos sendo a implementação tablet com informações dos tanques em libras e audiosdecrição.

“Estamos sempre em busca de inovação para todos, sem distinção e que dentro de suas particularidades possam desfrutar e vivenciar uma verdadeira experiência no Bioparque Pantanal”, reforçou Balestieri.

