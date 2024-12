Oficina de lambe-lambe encerra exposição no Centro Cultural José Octávio Guizzo

A exposição "Entre o céu e a terra", parte do projeto Arte nas Estações, está no Centro Cultural José Octávio Guizzo até o próximo sábado (07). Para fechar com chave de ouro, neste dia, também haverá no local a oficina de lambe-lambe "Olhares Protagonistas", com o artista Léo Marec.

"Entre o céu e a terra" é de curadoria de Ulisses Carrilho, e reúne 87 obras de 19 artistas. Crenças, manifestações religiosas, graças alcançadas, súplicas fervorosas e seres mitológicos do folclore brasileiro são exibidos em ambiente imersivo em tons de azul que remetem ao céu.

A entrada é gratuita, das 09 às 18h. Já na quinta-feira (05), o horário será estendido até às 20h.

Enquanto isso, a oficina de lambe-lambe vai apostar na técnica de colagem de cartazes ou pôsteres em espaços públicos da cidade.

Com um foco em trabalhos feitos com materiais simples e de baixo custo, a ação consiste em elevar a autoestima de crianças, jovens e adultos participantes. A oficina unirá arte contemporânea e arte urbana.

O evento será das 9h às 10h30, também com entrada gratuita, mas com vagas limitadas.

