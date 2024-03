Paixão de Cristo: encenação será no teatro Dom Bosco nos dias 28 e 29 de março

A tradicional encenação da Paixão de Cristo feita pelo Grupo de Teatro Transart completa neste ano, 45 anos de apresentações. As encenações foram realizadas nos mais diferentes formatos, mas sempre obedecendo ao texto original, que foi escrito com a linguagem clássica, baseado nas sagradas escrituras, evidenciando os fatos históricos que envolvem a vida de Jesus, seu ministério, sua paixão, morte e ressurreição.

A peça mostra passagens como: o batismo de Jesus, o encontro de Jesus com a samaritana, o sermão da montanha, dentre outras. Para quem ainda não conhece a encenação, os figurinos são de época, as cenas são vibrantes e emocionam.

No elenco destacam-se Alvaro Garbelino (Herodes), Igor Mateus (Caifás), Mauro Silva (Anás) Wanderley Souza (Piilato), Levi Feliciano (Nicodemos) Rosangela Mancoelho (Mulher de Pilatos), Lucas Oliver (Fariseu) Toni Aguirre (Homem do Povo), Tero Queiroz (Judas Iscariotes), Eronilda Fernandes (Maria), Derci Carneiro (Samaritana), dentre outros e mais Dezenas de figurantes. A direção fica por conta de Edilton Ramos, que interpreta Jesus, e que também assina a autoria do texto.

Nos últimos 2 anos, as apresentações foram realizadas em um Shopping da Capital. Neste ano, as apresentações da peça estão programadas para os dias 28 e 29 de março, com duas sessões diárias no teatro Dom Bosco às 18h e às 20h. Os ingressos estão a venda na bilheteria do teatro e nos pontos de venda nas igrejas, como Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e outras.

