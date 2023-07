Palestra de Márcia Sensitiva na Capital terá sessão extra

Pela primeira vez em Campo Grande, Marcia Sensitiva fará palestra com tema “Acorda pra vida”. O evento será dia 19 de agosto às 18h e 21h no Teatro Palácio Popular da Cultura. Ingressos já estão à venda no site.

Márcia fala de situações em que muitas pessoas parecem perder o rumo e não consegue mais encontrar uma solução para os problemas, por isso, talvez é necessário "parar de ser doida", um de seus bordões.

Falando sobre amor, dinheiro e família, sua palestra promete ser uma verdadeira sacudida para recuperar os ânimos.

Ao final do evento, haverá uma energização coletiva com a corrente médica Dr. Bezerra de Menezes. Márcia ainda sugere que o público faça jejum espiritual. (Ficar por dois dias sem sexo, álcool, fumo e carne vermelha).

VALORES DOS INGRESSOS:

SETOR - B

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00



SETORES – A / C e E

Inteira: R$ 180,00

Meia: R$ 90,00



SETORES – D e F

Inteira: R$ 160,00

Meia: R$ 80,00

