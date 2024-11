Pantanais de Areia: Nelson Araújo Filho estreia na literatura com obra sobre o Pantanal

Na próxima quinta-feira (28) será lançado o livro "Pantanais de Areia" de autoria do advogado, escritor e poeta Nelson Araújo Filho. O lançamento será às 21h na Rua Uberlândia, nº 489, no Bairro Vila Rosa Pires, em Campo grande.

No livro, Nelson mostra a história e construção da obra, que fala sobre os amores e dores de uma região do Pantanal, chamada Payaguás dos Xarayés.

O livro contém ilustração do artista visual campo-grandense Apres Gomes, apresentação do jornalista Alex Fraga, prefácio do professor Dr. Carlos Magno Amarilha e fotografia da capa feita por Sandro Calixto Maciel.

O livro foi editado pela Editora Arandu e contém 104 páginas e custará R$ 50,00. Esse é o primeiro livro de Nelson.

Na apresentação de "Pantanais de Areia", o jornalista Alex Fraga escreve: "O livro faz essa mistura de bichos, aves, plantas, rochedos, rios e principalmente alagados diversos e escondidos em um capricho indescritível. Xarayés, Payaguás e outros nomes que soam até estranhos para muitos, mas que têm uma identidade forte de amor e luta constante. Cada poema se transforma em uma baía cheia de letras. Cada frase se completa e corre no rio de água doce com suas diversas espécies de peixes e seus camalotes ambulantes".

