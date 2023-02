Ponto Bar é o 1° Camarote Oficial do Carnaval da Esplanada em Campo Grande

Após período de férias, o Ponto Bar foi convidado pela Beats para ser o Camarote Oficial do Carnaval de 2023, da Esplanada Ferroviária de Campo Grande.

Os produtores do evento, Abhner Benevides e Thallyson Perez, o prédio do Ponto Bar foi reformado para atender com mais conforto os foliões. “Construímos novos banheiros, redesenhamos o espaço, e, claro, pensamos em toda a decoração para tornar o Carnaval ainda mais especial. Investimos também na decoração da rua Doutor Temístocles, em frente ao Camarote, que também é onde o Farofolia acontece no dia 17 de fevereiro. Tudo tem sido preparado com muito carinho e empenho pela nossa equipe desde o ano passado. Já somos o maior Carnaval LGBTQIA+, queremos nos tornar o melhor de Mato Grosso do Sul”, explicam.

O passe está sendo vendido pelo link https://ingressozapp.com/eventos/camarote-ponto-beats/ a partir de R$100,00. O valor dá direito a um abadá personalizável, com copo e pulseira, e também dá acesso ao espaço do Camarote, no Ponto Bar, durante os cinco dias de festa, de 17 a 21 de fevereiro.



Na sexta-feira (17) a programação do Camarote Ponto Beats começa oficialmente e a Farofolia estreia a programação do Carnaval da Esplanada Ferroviária a partir das 17h. Mais de 20 atrações culturais estão previstas para subir no palco do maior bloco LGBTQIA+ do Estado.

É preciso retirar o abadá, copo e pulseira no Ponto Bar, na Rua Dr. Temístocles, 103.

Serviço

O Camarote abre nos dias 17 a 21 de fevereiro às 17 horas. O passe está disponível para compra online. Veja as datas. Mais informações estão disponíveis no perfil @pontobarcg .

Deixe seu Comentário

Leia Também