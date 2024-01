Pré-Carnaval: esquenta do bloco Capivara Blasé terá 5 atrações de samba

Vai 'rolar' mais uma edição do esquenta do bloco Capivara Blasé, em Campo Grande. A festa será no sábado (27), a partir das 18h, com 5 atrações de samba. O valor do ingresso será de R$ 20,00 antecipado e R$ 30,00 no dia do evento.

Conforme a organização, no segundo encontro o samba entra em cena com Chokito e Pagode do Tadeu, além de Angelique, Negabi e Silveira. O evento será realizado na Arena Sunset, localizada na Av. Três Barras, 1145.

O Capivara Blasé foi fundado em fevereiro de 2014, pela Urgente Companhia, uma companhia de teatro composta por atores e produtores culturais. O bloco ocupa as ruas da região da Esplanada Ferroviária sempre no domingo e na segunda-feira de carnaval.

Em 2023, o Capivara teve um público de 100 mil pessoas. Em 2024, a organização espera cerca de 120 mil “capivaras no bando”, como chamam carinhosamente os foliões do bloco.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também