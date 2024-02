Primeira edição da 'Praça Bolívia' de 2024 acontecerá neste domingo

Saiba Mais Cidade Primeira do ano: Subea realiza feira de adoção na Praça da Bolívia neste domingo

É Carnaval e a Praça Bolívia entrará no ritmo da folia! Neste domingo (11), acontecerá a primeira edição de 2024 da Praça Bolívia, celebrando a 196º edição e o festejo de momo.

"Venham visitar a Praça neste ponta pé inicial do ano, tradicionalmente no segundo domingo de cada mês, a partir das 9h, seguindo até às 14h, com muita arte, cultura, artesanato, moda, pratos típicos, antiguidade e colecionismo. Tudo com entrada gratuita em praça aberta ao público", convidou a organização.

A parceria entre a ACFPB (Associação Cultural dos Feirantes da Praça Bolívia) com a SUBEA (Sub Secretaria de Bem Estar Animal) continua firme e, vai levar a primeira 'Ação de Adoção' do ano para o evento, que faz parte da campanha “Ação de Adoção, Adoção um Ato de Amor”.

São mais de 70 filhotes disponíveis para adoção, todos avaliados, vermifugados e vacinados com a primeira dose da vacina viral. Os animais adotados nas ações realizadas pela secretaria têm direito a castração gratuita. os frequentadores que quiserem adotar um pet devem levar um documento com foto e comprovante de residência.

Vão passar pelo Palco Edgar Mancila o cantor e compositor Zé Geral, o cantor e compositor Beko Santanegra, o grupo Pagodão do Vitão, o trio Tupi Guará, o cantor, compositor e escritor João Benitez, a Banda Skuderia, o irreverente Sal dos Santos, o grupo de dança Dandaras, e a participação especial de Juliano Gordão, a direção de palco fica a cargo de Lauro Ferrari.

Serviço

1ª edição da Praça Bolívia de 2024;

Vila Nova Ipanema - bairro Santa Fé;

Mais informações sobre o evento, consulte as redes sociais Instagram e Facebook.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Saiba Mais Cidade Primeira do ano: Subea realiza feira de adoção na Praça da Bolívia neste domingo

Deixe seu Comentário

Leia Também