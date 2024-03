Programa lança primeira residência artística de MS para artistas da dança

O Programa 'Plataforme-se' - espaço de criação, experimentação e difusão da dança - lançou o projeto de residência artística Toró. O projeto está com inscrições abertas e gratuitas para contemplar seis propostas de estudantes e artistas da dança de Mato Grosso do Sul para um processo acompanhado, para o desenvolvimento de criações artísticas em Campo Grande, por dois meses, com os artistas ministrantes Janaína Lobo (PI) e Neemias Santana (BA).

Toró é a primeira residência artística proposta em MS pelo Plataforme-se. A proposta prevê o incentivo à criação de trabalhos artísticos inéditos, em solo ou em duplas, que serão apresentados ao final da residência, por meio de uma mostra de compartilhamento público dos processos, no qual cada residente fará a sua exposição, com a participação dos artistas mentores convidados.

Durante a realização do projeto também será gerado um jornal interativo, com os processos dos residentes selecionados. Serão 100 jornais impressos, que serão distribuídos, gratuitamente, para alguns espaços de formação do Estado, como bibliotecas e universidades. Uma versão online também será disponibilizada em PDF no site do Plataforme-se e uma versão para ser ouvida no Spotify; como ação de acessibilidade para pessoas com deficiência visual.

O projeto está sendo realizado com o incentivo do FIC (Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul), da FCMS (Fundação de Cultura de MS), do Governo do Estado de MS.

Artistas mentores nacionais acompanharão os artistas Sul-mato-grossenses

Os participantes contemplados serão acompanhados por um dos mentores, pela Janaína Lobo (PI) ou pelo Neemias Santana (BA). Cada mentor acompanhará o processo de três artistas residentes, no formato online e presencial. No total, serão 60 horas de atividades, sendo 12 encontros de 2 horas no formato online (24 horas) e, mais 12 encontros presenciais de 3 horas (36 horas).

Como participar da Convocatória?

O processo de seleção dos artistas será por meio de uma convocatória, com as regras de participação, bem como as condições oferecidas para os interessados, como espaço, tempo de trabalho e incentivo financeiro para que possam desenvolver suas investigações. As vagas são divididas, na proporção de 50% para artistas/estudantes da capital e 50% para artistas/estudantes do interior de MS.

Atenção: As inscrições vão até 12 de abril. Entre 13 e 28 de abril será o período de curadoria e seleção das propostas. Já no dia 29, serão divulgadas as propostas selecionadas. Entre 01 de maio e 05 de junho serão os encontros online e, entre 08 e 17 de junho, os encontros presenciais e a mostra de processos. Para saber mais e se inscrever é só acessar o site. Saiba mais!

