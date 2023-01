Projetos culturais ainda podem se inscrever no FIC-MS

As inscrições para apresentação de projetos culturais ao FIC-MS (Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul) ainda seguem abertas. Com um aporte financeiro de R$ 8 milhões por parte do Governo neste ano, o valor fixado para o financiamento de cada projeto ficou em R$ 250 mil para cada um.

Segundo o edital, o prazo máximo para a validação da inscrição é até o dia 17 de fevereiro e os interessados poderão fazer o requerimento pelo site da Fundação de Cultura. Cada organizador do projeto preencherá um formulário que deve atender todos os requisitos para ser aprovado.

O objetivo do FIC é contemplar e apoiar a produção cultural do Mato Grosso do Sul, fomentando assim a criação e a difusão da produção artística em sua diversidade de manifestações. Assim se busca ampliar o acesso à formação de novos públicos em todas as regiões do Estado.

Podem participar pessoas físicas com atuação efetiva na área cultural, ou jurídicas de direito público ou privado, sem fins lucrativos.

Após o período de inscrições, os projetos habilitados serão divulgados no dia 6 de abril. Os recursos devem ser apresentados de 10 a 14 de abril. Já o resultado final da seleção está previsto para 5 de maio. Os projetos serão executados a partir de outubro deste ano.

