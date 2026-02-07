Menu
Cultura

Projetos culturais estão abertos a apoio para viabilizar livros em escolas e espetáculos

Propostas de literatura infantojuvenil e dança contemporânea aguardam patrocinadores via Lei Rouanet

07 fevereiro 2026 - 10h14Sarah Chaves    atualizado em 07/02/2026 às 10h27
Imagens da Trilogia Korvak e do projeto do espetáculo de dança Imagens da Trilogia Korvak e do projeto do espetáculo de dança   (Divulgação )

Dois projetos culturais aprovados pela Lei Rouanet buscam agora o apoio de empresas e pessoas físicas para sair do papel. O proponente é  produtor e psicólogo Paulo Freedman de Souza Junior que apresenta iniciativas nas áreas de literatura e dança contemporânea.

Um dos projetos é “Trilogia Korvak e os Guardiões do Norte”, voltado ao incentivo à leitura infantojuvenil. A proposta prevê a distribuição gratuita dos livros em escolas públicas municipais de Campo Grande. A obra apresenta uma narrativa de fantasia que dialoga com temas como coragem, empatia, amadurecimento e construção da identidade, contribuindo para o desenvolvimento emocional e social de crianças e adolescentes.

O segundo projeto, “De todo grande amor: cartas para nós dois”, é um espetáculo de dança contemporânea em formato de dueto, com duração de até 40 minutos. A montagem traduz, por meio do corpo e do movimento, as três fases de um amor intenso: paixão, desejo e despedida. A obra propõe uma experiência sensível, tratando o amor como força que une e separa, entre memória, afeto e dor.

A Lei Rouanet é um mecanismo de incentivo fiscal que permite o redirecionamento de imposto já devido para projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura. Pessoas físicas podem destinar até 6% do Imposto de Renda devido, e empresas tributadas pelo Lucro Real podem destinar até 4%. Não se trata de uma doação comum, o valor é depositado em uma conta específica, aberta pelo ministério no Banco do Brasil e integrada à Receita Federal, o que garante a dedução automática no imposto, além da emissão de nota fiscal e prestação de contas.

Para apoiar, o interessado entra em contato diretamente com o proponente, que fornece a apresentação completa dos projetos e orienta todo o passo a passo para o aporte via Lei Rouanet.

O patrocinador não perde recursos, apenas escolhe para onde vai uma parte do imposto que já pagaria. Para mais informações entre em contato pelo (67) 9349-9559.

