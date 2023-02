Provocou: prefeito diz que maior carnaval é o de São Paulo

E a mais nova polêmica está instaurada em todo o país. O prefeito de Sâo Paulo, Ricardo Nunes (MDB) aproveitou a época carnavalesca para indagar que o carnaval paulistano é o melhor de todos. Porém, a frase repercutiu bastante no início do fim de semana, com até provocações sadias do estado vizinho, o Rio de Janeiro.

“Temos um movimento financeiro de R$ 2 bilhões, geração de muitos empregos, 15 milhões de foliões e ainda alegria. Não tenho dúvidas de que teremos o maior Carnaval do Brasil, o melhor Carnaval do Brasil, aqui no Sambódromo e nas ruas”, disse Nunes.

Nas redes sociais, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, aproveitou para alfinetar e brincar com a provocação e responder. "Gente, vocês contam para eles ou deixamos acreditar", escreveu o político que gerou uma grande discussão na web sobre o assunto. Mas logo acrescentou.

"Adoramos exportar nossa cultura carioca. Ela é para todos. Quando acabar aí, a Sapucaí tá pronta para receber os dois, cheios de balanço. Viva o carnaval brasileiro. Viva São Paulo, Salvador, Recife, BH, Rio".

Na sexta (17), em entrevista ao G1, Nunes chegou a brincar ao mencionar Paes em sua declaração sobre a posição de São Paulo no imaginário popular em relação à festa.

"Nós já somos o primeiro. O Eduardo Paes é meu amigo e me convidou pra passar o Carnaval lá. Mas eu que convidei ele pra cá. Já temos um carnaval maior que o dele. Ele vai ter que aceitar", brincou.

