Red Hot Chili Peppers anuncia volta para o Brasil neste ano

Melhor já ir guardando os trocados, que a banda Red Hot Chili Peppers, em turnê com o álbum "Unlimited Love", anunciou nesta quinta-feira (9) que vai estar fazendo shows em cinco cidades brasileiras em novembro deste ano.

A última vez que o Red Hot tocou em solo brasileiro foi no Rock in Rio de 2019, quase 4 anos atrás. Anteriormente, a banda passou pelo Brasil nos anos de 1993, 1999, 2001, 2002, 2011, 2013, 2017 e 2018.

A venda dos ingressos começa na próxima quarta-feira (15) para o público geral às 10h no site oficial, e para quem não quiser pagar a infame taxa do site, a venda começa presencialmente às 12h nas bilheterias.

Confira os locais e datas dos shows:

Rio de Janeiro

Data: 04 de novembro de 2023 (sábado)

Abertura dos Portões: 15h

Horário Red Hot Chili Peppers: 21h

Local: Estádio Nilton Santos - Engenhão - R. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro

Brasília

Data: 07 de novembro de 2023 (terça-feira)

Abertura dos Portões: 15h

Horário Red Hot Chili Peppers: 21h

Local: Arena BRB Mané Garrincha

São Paulo

Data: 10 de novembro de 2023 (sexta-feira)

Abertura dos Portões: 15h

Horário Red Hot Chili Peppers: 21h

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo - Morumbi - Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP

Curitiba

Data: 13 de novembro de 2023 (segunda-feira)

Abertura dos Portões: 15h

Horário Red Hot Chili Peppers: 21h

Local: Estádio Couto Pereira - Rua Amâncio Moro S/N - Alto da Glória – Curitiba

Porto Alegre

Data: 16 de novembro de 2023 (quinta-feira)

Abertura dos Portões: 15h

Horário Red Hot Chili Peppers: 21h

Local: Arena do Grêmio - Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 Portão2 - Humaitá - Porto Alegre/RS

