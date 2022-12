Respeitável Público: 'Circo dos Sonhos' estreia na Capital dia 6 de janeiro

Alakazan! O ano já começa com novidades na Capital. Quem costuma passar pela região do Shopping Campo Grande já deve ter notado algo diferente por ali. É o Circo dos Sonhos que está chegando em Campo Grande para animar as férias da garotada. A estreia está marcada para o dia 6 de janeiro, com ingressos já a venda no site oficial da companhia circense.

O espetáculo "Alakazan - A Fábrica Mágica", traz à cena música, teatro, dança e circo. Dirigido por Rosana Jardim, o espetáculo conta com performances de grande impacto e números circenses de báscula, contorção, rola, malabares, monociclo, equilíbrio no arame, tecido aéreo, faixa e muita palhaçada. Além de ser uma diferente programação para a criançada que está de férias, a atração é para toda a família, casais, ou até mesmo grupo de amigos.

O tempo da atração é estimado em 1h40. Os valores variam de R$ 50 a 100, os ingressos também tem a opção de meia entrada. Confira:

SETOR LATERAL

Entrada inteira: R$50,00;

Meia entrada: R$25,00;

SETOR CENTRAL

Entrada inteira: R$70,00;

Meia entrada: R$35,00;

SETOR VIP

Entrada inteira: R$100,00;

Meia entrada: R$50,00

*Meia entrada para crianças de 02 a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos. Aqueles que curtem uma promoção é só ficar ligado no site, às terças, quartas e quintas-feiras.

