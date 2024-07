Riedel lança a 23ª edição do Festival de Inverno de Bonito

A 23ª edição do FIB (Festival de Inverno de Bonito), previsto para acontecer entre os dias 21 e 25 de agosto, foi lançado durante a manhã desta segunda-feira (29) pelo governador Eduardo Riedel, no Teatro Aracy Balabanian, em Campo Grande.

Com a expectativa de receber 100 mil pessoas nos cinco dias de evento, Riedel pontuou que o festival é ‘uma marca’ de MS, com a capacidade e dimensão de trabalhar várias formas de desenvolvimento. “O festival integra o turismo, com o esporte, com a natureza. Levando o nome do estado com aquilo que é ‘nossa alma’ e referência cultural”, disse o governador.

Para a imprensa, o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes, detalhou que este ano o festival será mais tecnológico, com painéis de led, tendas e outras coisas voltadas para a melhor experiência dos usuários.

“A ideia é que a gente possa trazer um festival diferente, ainda mais alargado que o ano passado. Para que as pessoas possam ter essa sensação de amplitude, de um festival ainda maior. O palco principal será em frente a Praça do Rádio, o outro na Praça Central e o Festival Bonitinho, voltado apenas para crianças”, detalhou Eduardo Mendes.

Em 2024, o FIB terá 23 atrações nas mais de 72h. Para que tudo funcione dentro dos padrões esperados, cerca de 500 trabalhadores estarão envolvidos diretamente no evento.

Além dos shows, acontecerão oficinas educativas de arte, cultura, turismo ecológico e empreendedorismo para a população da cidade, distritos e escolas públicas, com diversas atrações divididas em três palcos e diferentes pontos da cidade.

Confira as atrações já confirmadas até o momento:

21/08 – Alexandre Pires

22/08 – Gaia de Portugal

23/08 – Zé Ramalho

24/08 – Sandra de Sá com Olodum

25/08 – Teodoro e Sampaio

O presidente da Fundação de Turismo, Bruno Wendling, o festival aumenta o fluxo de turistas, aumentando o tempo de permanência do festival no calendário de MS, ajudando ainda com a economia e o emprego no estado. “Esse ano, mais uma vez, o festival tem o objetivo de ser ‘carbono neutro’, fazendo Mato Grosso do Sul ser o primeiro estado do país a realizar eventos neutralizando a pegada de carbono.

Lançamento do Portal da Cultura MS – Aproveitando o lançamento de um dos mais importantes festivais do estado, o governo realizou a inauguração do ‘Portal de Cultura de MS’.

No site, os sul-mato-grossenses poderão conferir os eventos programados para serem realizados no estado. Além disso, o local servira de hospedagem de matérias a respeito do que aconteceu e irá acontecer.

