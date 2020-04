"Sandy e Júnior", dupla é a principal atração entre as lives deste feriado

As lives de cantores no YouTube já se tornaram um fenômeno nacional e todos esperam pela apresentação online de sua voz preferida, a iniciativa que começou com o sertanejo Gusttavo Lima, hoje é realizada por artistas de diversos gêneros musicais.

A principal apresentação desta terça-feira (21) será da dupla Sandy e Junior, a transmissão terá inicio às 20h, mas não para por aí, artistas como o grupo Raça Negra, Nando Reis e até mesmo Casseta & Planeta também farão suas performances na internet.

Confira abaixo todas as lives que acontecerão hoje.

Sandy & Junior, a transmissão será às 20h, no YouTube.

Raça Negra, a transmissão será às 17h30, no YouTube.

Nando Reis, a transmissão será às 21h, no YouTube.

Casseta & Planeta, a transmissão será às 21h30, na plataforma de streaming Cultura Em Casa

Ed Motta, a transmissão será às 21h, no Facebook.

Oswaldo Montenegro, a transmissão será às 21h, no Instagram.

Júnior Bass Groovador, a transmissão será às 17h, no Instagram da produtora Rapport Produções.

Fernanda Takai & John Ulhoa, a transmissão será às 19h no YouTube.

Third Eye Blind: A banda de rock alternativo americana tem promovido, às terças, shows batizados de "Quarantine kitchen sessions", em seu Instagram.

