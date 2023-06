Sarau e feira do 'Orgulho LGBT+' acontece nesta quarta na Capital

A 9ª edição do Sarau e Feira do Orgulho LGBT+ acontece hoje (28), em Campo Grande. O evento é realizado por diversos coletivos regionais e conta com apresentações de shows musicais e declamação de poesia, no Ponto Bar, a partir das 18h.

O objetivo do evento é arrecadar doações para instituição Casa Satine. A entrada é beneficente, podendo ser doado alimentos não perecíveis, produtos de higiene e absorventes.

De acordo com Leonardo Bastos, coordenador geral da Casa Satine, a arrecadação nos saraus é importante pois realmente beneficia as pessoas atendidas pela instituição.

“A Casa Satine atende em média 80 pessoas LGBT+ mensalmente, e nós dependemos exclusivamente de apoio, de ajuda e de doações, pois a Casa não recebe nenhum recurso público. Então cada doação que recebemos de fato faz a diferença e nos ajuda a ajudar as outras pessoas”, explicou ele.

As apresentações musicais ficam por conta de Depieri, Silveira, Mizuko, Manuzera, Gio Resquin, Karo Castanho, Kiara Kido e Luís Ragnar. A poetisa Luz declama poesias, Thysmmy apresenta performance drag, e o DJs Pablo Pacheco, Gustavo Freitas, Nuala, Gaga Funkeira e Leo Subtil tocam seus setlists para o público.

Serviço

O Ponto Bar está localizado na R. Dr. Temistocles, 103, centro. Começa às 18h, e a entrada no “Sarau e Feira do Orgulho LGBT+” é beneficente, o público pode doar alimentos não perecíveis, produtos de higienee absorventes.

