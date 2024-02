Segundou com folia! Começa hoje desfile das escolas da Capital

Segunda também é dia de Carnaval no Brasil, e em Campo Grande não é diferente! Os tradicionais blocos e os desfiles das escolas de samba tomam conta da programação. A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos. Confira:

Segunda-feira (12)

Capivara Blasé – Não dá tempo nem de sentir saudade, porque o Capivara Blasé volta a agitar o público em seu segundo dia de bloco, no mesmo local e horário. Vai ter marchinha e matinê para a criançada. Os shows no palco vão até 23h.

Horário: 15h às 23h;

Local: Esplanada Ferroviária – Av. Calógeras, 3143 – Centro;

Entrada: gratuita.

Desfile das escolas da capital (dia 1) – A abertura dos desfiles das escolas de samba da Cidade Morena será com Herdeiros do Samba. Logo depois vem Cinderela Tradição do José Abrão, Vila Carvalho e Catedráticos do Samba.

Horário: a partir das 19h;

Local: Praça do Papa – Av. dos Crisântemos, 457 – Vila Sobrinho;

Entrada: gratuita.

