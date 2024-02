Sem ideia para um rolê hoje? Sarau de Quarta é opção gratuita

Desde o dia 6 de dezembro de 2023 o bar Paraíba 73, localizado na rua Paraíba no bairro Jardim dos Estados, reúne artistas de diversos gêneros musicais, como rock, forró e pagode. O evento foi batizado de Sarau de Quarta.

O Sarau acontece todas às quartas-feiras, a partir das 20h, com entrada gratuita. Nomes como Gabriel Chiad, Patrícia (da dupla Patrícia e Adriana) também já se apresentaram lá. A ideia veio do Sarau do Zé Geral, que aconteceu de 1995 a 2015, e revelou muitos artistas de Campo Grande nas noites de quarta-feira.

Outra inspiração foi o bar Julinho Clube, localizado em São Paulo. Um lugar onde as pessoas vão para ouvir música ao vivo com qualidade, e todo dia tem uma programação musical com gênero diferente.

A ideia de reviver as experiências do Sarau do Zé Geral, com inspiração no Julinho Clube foi dos músicos Nini dy Castro e Caio Nascimento. Mas quem está tocando o projeto atualmente são Bortoti, Éder Nobre, Juninho “Juba” e Niny dy Castro, com o objetivo de reunir amigos e novos talentos da música para fomentar o cenário musical na Capital.

Ao JD1 Notícias, Bortoti disse que o plano para o futuro é fazer com que o Sarau de Quarta seja uma porta de entrada para os artistas sul-mato-grossenses. O músico também reafirmou o objetivo do projeto, “se divertir com os amigos e conhecer mais da cena musical da cidade”.

Artistas se apresentam no Sarau de Quarta (Reprodução/Arquivo Pessoal)

