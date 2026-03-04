Menu
Semana cultural reÃºne concerto, cinema, mÃºsica, danÃ§a e teatro infantil no Sesc Teatro Prosa

ProgramaÃ§Ã£o gratuita inclui homenagem ao Dia da Mulher, show inÃ©dito e espetÃ¡culo com temÃ¡tica ambiental

04 marÃ§o 2026 - 16h12Taynara Menezes

O Sesc Teatro Prosa realiza, entre os dias 10 e 14 de março, uma programação marcada pela diversidade artística, com atrações que vão do concerto lírico ao cinema nacional contemporâneo, passando por show inédito na Capital, espetáculo de dança e apresentação infantil.

A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados pelo Sympla. A agenda começa na terça-feira (10), às 19h, com o concerto “O som do feminino”, apresentado pelo Coro Lírico Cant’arte. Formado por alunos de canto e apreciadores da música clássica, o grupo promove uma noite em celebração ao Dia da Mulher, reunindo diferentes expressões artísticas protagonizadas exclusivamente por mulheres.

O evento tem classificação livre e contará com a participação da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul como convidada. O repertório inclui canto lírico, poesia, música instrumental e dança.

Na quarta-feira (11), às 19h, o Cine Sesc exibe o longa “Malu”, dirigido por Pedro Freire. Com classificação indicativa de 14 anos e duração de 100 minutos, o filme acompanha a personagem Malu, interpretada por Yara de Novaes, uma atriz desempregada que vive na periferia do Rio de Janeiro e enfrenta conflitos familiares enquanto lida com as memórias de um passado artístico. A narrativa aborda temas como preconceito, envelhecimento, identidade e recomeço.

Na quinta-feira (12), às 19h, a música retorna ao palco com o show “Brilha & Reluxx”, das cantoras, compositoras e instrumentistas Iara Rennó e Luiza Brina, que se apresentam pela primeira vez em Campo Grande com o projeto. O espetáculo reúne composições autorais e parcerias em formato intimista. A classificação é livre.

A programação segue na sexta-feira (13), às 19h, com o espetáculo de dança “Quem a mim nomeou o mundo?”, de Maria Fernanda Figueiró. A obra propõe uma reflexão sobre normas de gênero e as violências que atravessam corpos e subjetividades. A classificação é 14 anos.

Encerrando a semana, no sábado (14), às 16h, será apresentado o espetáculo infantil “Dona Arara Vai Casar”, com o grupo Deslimites. A montagem traz a personagem Arareca, que, após escapar de um sequestro, decide conscientizar os humanos sobre a preservação ambiental. Com mais de 50 bonecos em cena, o espetáculo aborda de forma lúdica os desafios enfrentados pelos animais do Pantanal e reforça a importância da conservação da natureza.

