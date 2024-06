Semana do Dia Mundial do Skate: MIS exibe filme sobre o tema

O MIS (Museu da Imagem e do Som), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), em parceria com o Coletivo “Tupode”, exibirá o média-metragem: "Insista" de Diogo Ramos. A exibição acontece neste sábado (29), às 19 horas, com entrada franca.

A cultura e o esporte Skate é uma das facetas mais interessantes da vida urbana nas últimas décadas. Tendo por dia mundial do skate o dia 21 de junho, recentemente o esporte ganhou o "status" de modalidade olímpica. A prática do skate e o "life style" dos praticantes têm influenciado gerações já a algumas décadas.

O curta-metragem "Insista" é, de certa forma, uma continuidade do trabalho do diretor Diogo Ramos, que vem desenvolvendo outras produções. Os outros trabalhos são os curta-metragens "Dúvidas" e "Pensa Direito", que buscam, na forma de imagem e sons, representar a superação, a busca por "positividade", reiterando o mote do coletivo: Tu pode!

O filme "Insista" explora o tema da perseverança: as imagens mostram a repetição de manobras, tombos e a superação dos atletas. Representa lugares abandonados ou esquecidos, que muitas vezes, servem de metáfora para a própria condição dos atletas: esquecidos ou menosprezados, que encontram no esporte uma forma de aprimoramento, de transformarem a si mesmos.

Os lugares representados também passam por mudanças, passam a ser frequentados pela comunidade do skate e também, da sociedade em geral, tornando esse locais "abandonados" em pontos turísticos a partir da exibição dos filmes.

O média-metragem é fruto de dois anos de capturas, entre os anos de 2022 a 2024, tendo sido filmadas em Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, entre outros lugares de outros Estados. Conta com a participação dos atletas do "Tupode" e de outros amigos nos créditos finais.

Exibição do filme "Insista" de Diogo Ramos (Doc, 22min, 2024);

Sábado (29), a partir das 19h;

Museu da Imagem e Som de MS. Av. Fernando Correa da Costa, 559, 3 andar;

Entrada é gratuita!

