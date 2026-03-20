Sesc realiza mostra de teatro e circo com entrada gratuita na Capital

O Sesc MS realiza, de terça-feira (25) a sexta-feira (28), a segunda edição da Prosa - Mostra Sesc de Teatro e Circo, em Campo Grande. O evento acontece no Sesc Teatro Prosa, com entrada gratuita e programação que reúne espetáculos de teatro, circo e experiências híbridas.
A abertura será na terça-feira (25), às 19h, com “Mentis Prodigium”, de Rick Thibau (MS), que mistura mentalismo e interação com o público. Na quarta-feira (26), no mesmo horário, será apresentado “Idade é um sentimento”, peça inédita no Brasil que propõe reflexões sobre o tempo e as escolhas.
Na quinta-feira (27), às 19h, o público poderá assistir “Eyja: primeira parte, a ilha”, da Multifoco Cia de Teatro (RJ), que combina teatro e circo com acrobacias, música e recursos de acessibilidade.
O encerramento será na sexta-feira (28), às 16h, com “Alma”, espetáculo sobre identidade e reconexão pessoal.
Os ingressos são gratuitos e estarão disponíveis a partir do dia 20 de março, às 14h, pela plataforma Sympla por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/prosa-mostra-sesc-de-teatro-e-circo-25-03-a-28-03/3319327
