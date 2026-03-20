Menu
Menu Busca sexta, 20 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Cultura

Sesc realiza mostra de teatro e circo com entrada gratuita na Capital

O evento reÃºne atraÃ§Ãµes locais e nacionais entre terÃ§a-feira (25) e sexta-feira (28)

20 marÃ§o 2026 - 11h37Sarah Chaves
EspetÃ¡culo 'Idade Ã© um sentimento'   (Isadora Quintana)

O Sesc MS realiza, de terça-feira (25) a sexta-feira (28), a segunda edição da Prosa - Mostra Sesc de Teatro e Circo, em Campo Grande. O evento acontece no Sesc Teatro Prosa, com entrada gratuita e programação que reúne espetáculos de teatro, circo e experiências híbridas.

A abertura será na terça-feira (25), às 19h, com “Mentis Prodigium”, de Rick Thibau (MS), que mistura mentalismo e interação com o público. Na quarta-feira (26), no mesmo horário, será apresentado “Idade é um sentimento”, peça inédita no Brasil que propõe reflexões sobre o tempo e as escolhas.

Na quinta-feira (27), às 19h, o público poderá assistir “Eyja: primeira parte, a ilha”, da Multifoco Cia de Teatro (RJ), que combina teatro e circo com acrobacias, música e recursos de acessibilidade.

O encerramento será na sexta-feira (28), às 16h, com “Alma”, espetáculo sobre identidade e reconexão pessoal.

Os ingressos são gratuitos e estarão disponíveis a partir do dia 20 de março, às 14h, pela plataforma Sympla por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/prosa-mostra-sesc-de-teatro-e-circo-25-03-a-28-03/3319327

 

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

