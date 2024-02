Sesc Teatro Prosa será reaberto ao público

Após um período de reforma, o Sesc Teatro Prosa, unidade do Sesc MS, com 208 lugares, reabrirá ao público com programações culturais e artísticas totalmente gratuitas.

O teatro conta com uma estrutura ampliada, palco equipado com iluminação e sonorização para shows, concertos musicais, espetáculos de circo, dança e teatro, além de equipamentos para projeções de filmes que irão compor a programação do Cine Sesc, entre outras.

O Sesc Cultura realizava uma parte de suas atividades no centenário prédio Mello e Cáceres, do Exército Brasileiro, localizado na Av. Afonso Pena, centro da Capital.

Com a finalização da reforma do teatro, o Sesc MS sairá do Mello e Cáceres e retornará para a unidade própria, a fim de ampliar sua capacidade de atendimento.

O Sesc Teatro Prosa terá ainda uma biblioteca com acesso gratuito, acervo de títulos, incluindo obras em inglês da parceria com o Consulado dos EUA em São Paulo, chamada American Corner.

A gerente da unidade, Andreia Gomes, ressalta ainda que a nova unidade do Sesc irá trazer os projetos do Sesc nacional, como Palco Giratório, Sonora Brasil e Arte da Palavra.



Para a diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro, esse espaço do Sesc tem como objetivo valorizar a cultura regional e tornar a arte e a cultura mais acessíveis em nossa cidade. “A cultura é uma ferramenta poderosa para a promoção da diversidade e da inclusão, por isso é um dos pilares de atuação do Sesc. Nós já temos uma trajetória consolidada no cenário cultural do estado e essa nova unidade proporcionará diversas manifestações artísticas, dando acesso de forma democrática a esse elemento tão fundamental para a sociedade”, destaca Regina.

