Shopping recebe exposiÃ§Ã£o internacional de dragÃµes com entrada gratuita

A partir desta sexta-feira, 20 de março, o Shopping Bosque dos Ipês recebe a Exposição Internacional – Dragões, mostra gratuita que apresenta ao público um universo inspirado em criaturas mitológicas presentes em diversas culturas.

Espalhados pelo shopping, dragões animatrônicos chamam atenção pelos movimentos realistas, sons e efeitos especiais. O maior deles chega a cinco metros de altura e oito metros de comprimento e ainda solta fumaça pela boca.

Os dragões fazem parte de narrativas mitológicas ao redor do mundo e carregam diferentes significados ao longo da história. Em algumas culturas, são associados à sabedoria, proteção e força; em outras, simbolizam destruição e poder.

Segundo o coordenador geral da exposição, Leonardo Guelman, a mostra reúne estruturas detalhadas que destacam o imaginário ligado às criaturas. “Nossa exposição conta com uma superestrutura e peças ricas em detalhes que exaltam a fantasia de todos. Os dragões são seres mitológicos que representam força, bravura e liberdade”, afirma.

A exposição é realizada pela Smartmix Brasil, que atua há mais de 40 anos no segmento de entretenimento familiar para shoppings e promove mostras itinerantes em diversas cidades do país.

Com entrada gratuita, a atração é voltada para todas as idades e convida o público a explorar o ambiente temático, registrar fotos e conhecer de perto as representações dessas criaturas lendárias.

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