Menu
Menu Busca terÃ§a, 17 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Cultura

Shopping recebe exposiÃ§Ã£o internacional de dragÃµes com entrada gratuita

Mostra com criaturas animatrÃ´nicas gigantes comeÃ§a nesta sexta-feira e promete experiÃªncia imersiva para todas as idades

16 marÃ§o 2026 - 17h37Taynara Menezes
Com entrada gratuita, a atração é voltada para todas as idadesCom entrada gratuita, a atraÃ§Ã£o Ã© voltada para todas as idades   (Foto: DivulgaÃ§Ã£o)

A partir desta sexta-feira, 20 de março, o Shopping Bosque dos Ipês recebe a Exposição Internacional – Dragões, mostra gratuita que apresenta ao público um universo inspirado em criaturas mitológicas presentes em diversas culturas.

Espalhados pelo shopping, dragões animatrônicos chamam atenção pelos movimentos realistas, sons e efeitos especiais. O maior deles chega a cinco metros de altura e oito metros de comprimento e ainda solta fumaça pela boca.

Os dragões fazem parte de narrativas mitológicas ao redor do mundo e carregam diferentes significados ao longo da história. Em algumas culturas, são associados à sabedoria, proteção e força; em outras, simbolizam destruição e poder.

Segundo o coordenador geral da exposição, Leonardo Guelman, a mostra reúne estruturas detalhadas que destacam o imaginário ligado às criaturas. “Nossa exposição conta com uma superestrutura e peças ricas em detalhes que exaltam a fantasia de todos. Os dragões são seres mitológicos que representam força, bravura e liberdade”, afirma.

A exposição é realizada pela Smartmix Brasil, que atua há mais de 40 anos no segmento de entretenimento familiar para shoppings e promove mostras itinerantes em diversas cidades do país.

Com entrada gratuita, a atração é voltada para todas as idades e convida o público a explorar o ambiente temático, registrar fotos e conhecer de perto as representações dessas criaturas lendárias.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Show da banda acontece em abril na cidade sul-mato-grossense
Cultura
Mais de 30 mil ingressos jÃ¡ foram vendidos para show do Guns N' Roses em Campo Grande
Wagner Moura concorria na categoria de melhor ator
Cultura
'O Agente Secreto' encerra campanha sem prÃªmios no Oscar 2026
Wagner Moura em 'O Agente Secreto'
Cultura
'O Agente Secreto' e Wagner Moura podem ganhar o Oscar 2026 neste domingo
Filme brasileiro será transmitido de graça
Cultura
Feira de adoÃ§Ã£o, show sertanejo e cinema ao ar livre agitam sÃ¡bado em Campo Grande
CBF define datas e horários dos jogos da 4ª fase da Copa do Brasil
Cultura
CBF define datas e horÃ¡rios dos jogos da 4Âª fase da Copa do Brasil
Festival do Café e show de Ralf e Paraná estão entre as opções que agitam a Capital
Cultura
Festival do CafÃ© e show de Ralf e ParanÃ¡ estÃ£o entre as opÃ§Ãµes que agitam a Capital
Governo de MS abre edital de até R$ 900 mil para realização de festivais culturais
Cultura
Governo de MS abre edital de atÃ© R$ 900 mil para realizaÃ§Ã£o de festivais culturais
Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados antecipadamente pela internet
Cultura
Cinema gratuito ao ar livre exibe "Minha irmÃ£ e eu" neste sÃ¡bado em parque de Campo Grande
Sejuv realiza segunda edição do "Papo Delas" nesta quarta-feira em Campo Grande
Cultura
Sejuv realiza segunda ediÃ§Ã£o do "Papo Delas" nesta quarta-feira em Campo Grande
Campo Grande entra na contagem regressiva para show histórico do Guns N' Roses
Cultura
Campo Grande entra na contagem regressiva para show histÃ³rico do Guns N' Roses

Mais Lidas

Corpo de Bombeiros iniciou as buscas pela vítima
PolÃ­cia
Pescador escorrega de barranco, cai no rio e desaparece em Rochedo
Jamile está internada na Santa Casa de Campo Grande
PolÃ­cia
FamÃ­lia pede doaÃ§Ã£o de sangue para funcionÃ¡ria pÃºblica que perdeu a perna em atropelamento
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Ataque a tiros em conveniÃªncia deixa um morto e trÃªs feridos no Vida Nova
Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
FuncionÃ¡rio encontra corpo em estado de decomposiÃ§Ã£o em fazenda de delegado em MS