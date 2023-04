Show de Fernandinho reuniu mais de 30 mil pessoas na Cidade da Páscoa

A Cidade da Páscoa recebeu mais de 30 mil visitantes, neste domingo (9), no show do cantor gospel Fernandinho fechando as atividades da primeira edição da Páscoa da Família. Conforme a Guarda Civil Metropolitana, de 31 de março a 9 de abril, 108 mil pessoas passaram pelo local, instalado nos altos da Avenida Afonso Pena.

A prefeita Adriane Lopes, garantiu que o espaço, conhecido pela programação de natal, devem continuar com atividades no local, em seu pronunciamento, a chefe do Executivo Municipal afirmou que outros eventos populares acontecerão no local. “Pela primeira vez realizamos essa celebração na cidade, que não é mais só do Natal, ela é nossa e permanente, então, teremos eventos durante todo o ano”, frisou.

A Páscoa da Família também mostrou sua importância do ponto de vista econômico, criando oportunidades de negócios e geração de renda para comerciantes.

Diariamente, uma média de 130 ovos foram pintados nas oficinas e ao longo de toda a programação, quase 600 crianças passaram pelo estande da pintura facial e mil participaram das dinâmicas de caça aos ovos. As oficinas de fabricação e pintura de ovos, oferecidas em parceria com o Senai MS, foram realizadas em nove dos dez dias de atividades e duzentas pessoas foram atendidas, nas turmas adulto e kids.

Ontem, no último dia de programação, todos aguardavam pela atração principal: o show do cantor gospel Fernandinho, que, por cerca de uma hora e meia, emocionou e agitou o público ao som de hits como “Faz Chover”, “Nada Além do Sangue”, “A Alegria do Senhor”, “Teu Sangue”, “Dançar na Chuva”, “Galileu” e clássicos do cancioneiro cristão, como “Alvo Mais que a Neve” e “Porque Ele Vive”, deixando o público extasiado.

