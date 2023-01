Show de Marisa Monte na Capital tem meia entrada liberada para todos os setores

Artista Marisa Monte estará de volta a Campo Grande, com o show “Portas”, a cantora retorna aos palcos sul-mato-mato-grossenses após 20 anos de hiato. Apresentação, que está marcada para acontecer no dia 28 de abril, no Guanandizão, em Campo Grande chega trazendo novidades para o público que poderá adquirir ingresso a meia entrada em todos os setores do evento, incluindo mesas compartilhadas, com valores que vão de R$100 a R$1 mil.

Garantindo uma boa experiência consoante a atração, a equipe de produção da cantora já realizou visita técnica ao local onde acontecerá o show e constatou a qualidade da acústica para todos os setores do ginásio. Vale destacar que o som, iluminação, estrutura, equipamentos de projeções serão os mesmos usados em toda tour “Portas”, com mais de cinco toneladas para oferecer um espetáculo incrível.



O anúncio do show “Portas” aqui em Campo Grande soa para os fãs como uma notícia muito boa; uma oportunidade rara de desfrutar de uma apresentação da artista que é compositora, multi-instrumentista e já conta com mais de 30 anos de carreira. Por se tratar de um grande evento, a produção resolveu colocar preços que vão de R$100,00 a R$ 1.000,00, sendo que todos os setores têm meia-entrada e divide em até 4 vezes sem juros no cartão de crédito.

Na visita técnica ao Guanandizão, foram avaliados também o local, a acústica, as condições de infraestrutura para atendimento à equipe e ao público, como banheiro, bares, acessibilidade, segurança, estacionamento interno (este custará R$ 30,00), condições da conservação das cadeiras, arquibancadas, quadra, iluminação do local, tanto por dentro do ginásio e por fora, transporte público. Tudo para não ocorrer problema e o show possa ser curtido desde a compra do ingresso à entrega do espetáculo aos fãs.

Vale ressaltar que os ingressos têm lotes, e os valores no site www.eventim.com.br são todos do primeiro lote. As mesas estão sendo vendidas de forma compartilhada, podendo o fã de Marisa Monte comprar assentos individuais nas mesas, e esse setor também tem meia-entrada.

A meia-entrada cumpre as determinações e orientações do Procon Estadual e Municipal, por determinação de lei. O benefício assegura a idosos, estudantes matriculados em escolas e universidades e pessoas com deficiência o pagamento da metade do valor.

Pontos de venda – O ponto de venda físico será exclusivo no Shopping Campo Grande, na loja Hoover, que fica no primeiro piso em frente à escada rolante a partir desta quinta-feira (5). O telefone para contato é (67) 99156-4363 (Daniel Escrivano).

Serviços:

Data : 28 de Abril de 2023

Local :Ginásio de Esportes Guanandizão

End. : Avenida Presidente Ernesto Geisel, 6859-7341, 79006-380 , Campo Grande , MS

Horário – 19.45h abertura dos portões ,

Início do show : 21.45h

Valores e ingressos em até 4 vezes sem juros

