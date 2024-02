Simone Mendes tem conquista inédita no Spotify

Em agosto de 2022, Simone e Simaria anunciou o fim da dupla. A primeira então, deu início a sua carreira solo, e lançou a faixa “Erro Gostoso”, em 2023. A canção estourou, e está há um ano no Top 50 do Spotify.

Essa conquista só tinha sido atingida por Marília Mendonça. A música alcançou 600 milhões de streams em todas as plataformas digitais, e venceu as categorias Sertanejo do Ano e Hit do Ano, no Prêmio Multishow do ano passado.

Foi também, eleita a Música do Ano no Melhores do Ano do programa Domingão com Huck, da Rede Globo. E levou Simone ao status de terceira mulher mais ouvida no Spotify em 2023.

A cantora deu início a sua turnê internacional ontem (22), na qual esteve em Londres, e se apresenta em Dublin, na Irlanda, hoje (23). Simone está preparando o lançamento do novo projeto, “Cantando Sua História", gravado em dezembro do ano passado, em Fortaleza-Ceará.

Confira as próximas datas da turnê de Simone:

Dublin, Irlanda – 23 de fevereiro

Zurique, Suiça – 24 de fevereiro

Lisboa, Portugal – 25 de fevereiro

