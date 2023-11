Sul-mato-grossense tenta a 'coroa' do Miss Gay Plus Size Brasil nesta sexta

Deivid Lucas Alves Ribeiro, conhecido também como Deise Dummor (deisedumor), de 20 anos, está representando Mato Grosso do Sul no concurso Miss Gay Plus Size Brasil, que acontece na noite desta sexta-feira (24), no Rio de Janeiro.

Natural do município de Dois Irmãos do Buriti, cidade pela qual ganhou a etapa estadual da competição, Deise contou que a jornada até se encontrar não foi fácil. “Desde que me entendo por gente, eu sou gordinho. Sofri muito preconceito na infância, e a forma que eu encontrava de lidar com esse preconceito era sempre brigando, batendo, sendo agressivo com as pessoas. No entanto, ao longo do tempo, fui mudando minha forma de pensar e agir", afirma.

Aos 18 anos, Deivid assumiu ser gay. Para enfrentar as barreiras colocadas em seu caminho pela vida, o rapaz passou a usar a expressão artística como Drag Queen para ir se encaixando na sociedade.

Com o incentivo de Lauanda Dummor, sua "mãe de batismo LGBTQIA+", Deivid tomou coragem e se inscreveu no Miss Gay Plus Size de Dois Irmãos do Buriti, o qual venceu e concorreu à categoria Estadual.

Agora, Deise (nome de Drag Queen), tenta trazer ao Estado a faixa na categoria nacional. Apesar dos "perrengues", ela ama a vida de Miss. "Ser Miss é muita responsabilidade, é demonstrar amor, carinho, afeto pelas pessoas, é fazer o bem. Ser Miss me ensinou como levar a vida, foi o que me impulsionou para frente, e é isso que eu quero".

