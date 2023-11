Teatro Fulano di Tal celebra 20 anos com programação de espetáculos gratuitos

Em comemoração aos seus 20 anos o grupo de teatro Fulano di Tal preparou uma semana de oficinas e espetáculos com a ´9a Mostra Fulano di Tal de Teatro´ com ensaio aberto e apresentações de espetáculos que marcaram a trajetória da companhia.

A ´Mostra Fulano di Tal de Teatro´ é realizada pelo grupo desde 2013 em Campo Grande, com os objetivos de compartilhar com o público os processos desenvolvidos pelo grupo; trocar experiências com artistas convidados em oficinas, workshops e rodas de conversas e; apresentar espetáculos do repertório da companhia. “Estamos super ansiosos por esses encontros e esperamos todos para essa grande festança que vai durar uma semana com muito teatro para nossa cidade”, destaca Marcelo Leite, produtor cultural e um dos diretores do grupo.

Confira a programação:

Segunda-feira

´Bar do Fulano – Ensaio Aberto às 19h: ´O Bem-Amado´, no espaço Fulano di Tal. O grupo abre a programação da Mostra com esse ensaio aberto, para convidados, em formato de bar, para a reestreia deste espetáculo que estreou em 2019 e, que agora, retorna com elenco renovado. Nesta atração a classificação é de 14 anos.

Na terça-feira - às 19h

Oficina ´Corpo em Festa o ator no teatro popular às 19h: com o Professor Doutor Tom Conceição (UEMS), no espaço Fulano di Tal. A oficina, voltada para atores, é o resultado da tese de doutorado do Coordenador do Curso de Teatro da UEMS, que tem como pesquisa o corpo do ator no teatro popular. Nesta atração a classificação é de 14 anos. A oficina tem vagas limitadas; para participar é necessário preencher o formulário de intenção que pode ser localizado por este link . Os selecionados serão divulgados no dia 27.

Quarta-feira - às 19h

Espetáculo ´Seco´, no espaço Fulano di Tal: Dois seres discutindo afetos, dores, alegrias, passam pelo amor, o ódio e pela guerra. Os atores Douglas Caetano e Edner Gustavo entram em cena como intérpretes de si mesmo, do outro, de nós, com uma performance urgente e sensível sobre o momento que vivemos, sobre a vida. O espetáculo é um processo cênico colaborativo vivenciado pelo Grupo Fulano di Tal. A classificação é de 18 anos.

Quinta e sexta - 19h

O grupo apresenta o espetáculo ´O Bem-Amado´ de Dias Gomes com direção de Marcelo Leite. A obra traz a história de Odorico Paraguaçu, prefeito da cidade de Sucupira do Sul, que tem como principal meta de governo a inauguração de um cemitério municipal. Com o apoio das irmãs Cajazeiras Dorotéa, Dulcinéa e Judicéa, a ajuda de seu secretário Dirceu Borboleta, a oposição de Neco Pedreira (dono do único jornal da cidade) e com os conselhos do Vigário da cidade, o prefeito Odorico precisa encontrar um meio para conseguir realizar sua meta. Em cena apresentam-se Douglas Moreira, Edner Gustavo, Luana Miranda e Nicoli Dichoff. A classificação é de 14 anos.



Sábado

O dia de encerramento terá atrações especialmente para a família. Às 16 horas o grupo realiza a ´Oficina para toda família: Lugar de ser bocó – criando histórias no nosso quintal´. A oficina visa sensibilizar a família para a experiência estética do espetáculo ´A Fabulosa História do Guri-Árvore´.

Por meio do Teatro de Objetos, serão propostos jogos teatrais que envolvam objetos e a criação de histórias, ressignificando sua utilidade cotidiana e sensibilizando a família para criação artística com elementos que fazem parte do cotidiano.



Depois, às 17 horas, Fulano di Tal encena o espetáculo ´A Fabulosa História do Guri-Árvore´. Livremente inspirado na obra de Manoel de Barros, o espetáculo é uma celebração à infância e suas histórias. Os irmãos Palmiro (Edner Gustavo) e Abílio (Douglas Moreira) cada um do seu jeitinho, relembram suas histórias no quintal de casa.

De segunda a quarta-feira, a ´9a Mostra Fulano di Tal de Teatro´ acontece no espaço Fulano di Tal (rua Rui Barbosa, 3099, centro), com lugares limitados e reservas pelo whatsapp (67) 98129-7263. Já na quinta, sexta e sábado, será realizado no Átrio do SESC Cultura (avenida Afonso Pena, 2270, centro), não sendo necessário reservar ingressos antecipadamente. Mais informações pelo Instagram do Fulano di Tal .

