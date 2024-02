Termo que permite intercâmbio cultural e ações educacionais é assinado na Capital

Na escola Judicial de Mato Grosso do Sul (EJUD/MS), aconteceu o “Seminário Temas Transversais do Direito”, que reuniu representantes da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS). Todos eles assinaram o Termo de Cooperação que permite o intercâmbio cultural e a realização de ações educacionais.

O termo objetiva ações conjuntas e coordenadas de interesse comum com a cooperação e o intercâmbio acadêmico, científico, técnico e cultural, como o II Seminário Internacional de Justiça Restaurativa Ambiental, que está marcado para acontecer em Campo Grande, no mês de maio.

Além dos já citados, a Escola Superior de Advocacia Pública (ESAP), a Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3ª Região (EMAG) e a EJUD, também assinaram o documento.

O Termo de Cooperação é importante para o desenvolvimento de uma comunicação direta e clara com a sociedade, segundo Sérgio Martins, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Termo permite intercâmbio cultural (Reprodução/Assessoria)

Deixe seu Comentário

Leia Também