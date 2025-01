Infantil, terror e romance: Confira os lançamentos nos cinemas e streaming em janeiro

Começou 2025, e para marcar o primeiro ano do mês, o que não falta são lançamentos nos serviços de streaming e filmes de peso chegando nas telonas dos cinemas brasileiros, com lançamentos como Nosferatu e a chegada da 2º temporada de SPY x FAMILY marcando janeiro.

O JD1 separou todos os lançamentos da Netflix, Disney+, Prime Video e Max, além das produções que chegam nas telonas brasileiras, em um só lugar.

Confira a agenda de lançamentos para janeiro de 2025:

Netflix:

01/01 – Ad Astra: Rumo às Estrelas

01/01 – O Homem que Quer Viver para Sempre

01/01 – O Truque do Amor

01/01 – Pets – A Vida Secreta dos Bichos

01/01 – Pets – A Vida Secreta dos Bichos 2

01/01 – Que Falta Você Me Faz

01/01 – SPY x FAMILY: Temporada 2

01/01 – Tá Chovendo Hambúrguer 2

02/01 – Ilhados com a Sogra Temporada 2

03/01 – Nova York: À Venda

03/01 – Casamento às Cegas: Alemanha

03/01 – Bandidagem: Temporada 2

03/01 – Wallace & Gromit – Avengança

06/01 – WWE – Raw: 2025

07/01 – WWE NXT: 2025

07/01 – Encontro Explosivo

07/01 – Jerry Springer: Brigas, Câmeras, Ação

08/01 – Não! Não Olhe!

08/01 – Perfil Falso: Temporada 2

09/01 – I Am Ilary

09/01 – Terra Indomável

09/01 – Família Upshaw Temporada 6

10/01 – Família Upshaw

10/01 – Machos Alfa Temporada 3

10/01 – WWE SmackDown: 2025

11/01 – SAKAMOTO DAYS

15/01 – Desordem Pública

16/01 – Castlevania: Noturno Temporada 2

16/01 – Com Carinho, Kitty: Temporada 2

16/01 – Quatro Vidas de um Cachorro

16/01 – Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros

16/01 – Jurassic World: Reino Ameaçado

17/01 – De Volta à Ação

17/01 – Young, Famous & African Yemporada 3

23/01 – O Agente Noturno: Temporada 2

24/01 – Supermachos

29/01 – Hooligan

30/01 – Recruta: Temporada 2

30/01 – Mo Temporada 2

31/01 – A Garota na Fita Temporada 2

31/01 – Os Dois Hemisférios de Lucca

Disney+:

10/01 – Goosebumps: O Desaparecimento - 2ª temporada

15/01 – Doctor Odyssey - 1ª temporada

15/01 – Tudo Por Um Popstar 2

15/01 – Uma Verdadeira Vida de Inseto - 2ª temporada

22/01 – What We Do in the Shadows - 6ª temporada

24/01 – Canina

28/01 – Paradise

29/01 – Seu Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha - 1ª temporada

Prime Video:

02/01 – Caçador de Tormentas

02/01 – Mistério no Mar 2ª Temporada

03/01 – Tuesday: O Último Abraço

04/01 – Meu Malvado Favorito 4

04/01 – Sobrenatural: A Porta Vermelha

09/01 – On Call 1ª Temporada

10/01 – Pacto de Redenção

11/01 – MaXXXine

15/01 – Isca

16/01 – The Calendar Killer

16/01 – Besouro Azul

16/01 – Imparável

17/01 – Missão Porto Seguro

23/01 – Pisque Duas Vezes

23/01 – The Killer’s Game

29/01 – Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

30/01 – Casamentos Cruzados

Max:

03/01 – Silvio

03/01 – Caça Implacável

03/01 – How To Have Sex

05/01 – Golden Globes

06/01 – Duas Mulheres, Duas Vidas

07/01 – O Curioso Caso de Natalia Grace: O Capítulo Final

09/01 – The Pitt 1ª Temporada

10/01 – Diabólica

10/01 – O Mundo de Greg 6ª Temporada

10/01 – Parano–IA

11/01 – Hotel Transilvânia 2

12/01 – Critics Choice Awards

14/01 – Câmera Entre Balas

A partir de 15/01 – Paulistão 2025 - Fase de Grupos

16/01 – Harley Quinn 5ª Temporada

17/01 – A Cozinha

17/01 – Acampamento com as Amigas

A partir de 21/01 – UEFA Champions League – Fase de Liga

23/01 – C.B. Strike 4ª Temporada

24/01 – Criaturas do Farol

27/01 – Beleza Fatal

31/01 – Masterchef EUA 2ª Temporada

31/01 – Herdeiros Indesejados

Em breve – A Vida Sexual das Universitárias 3ª Temporada (Novos Episódios)

Em breve – Bodycam: Registros Criminosos 5ª Temporada (Novos Episódios)

Em breve – Bookie 2ª Temporada (Novos Episódios)

Em breve – Comando das Criaturas – 1ª Temporada (Novos Episódios)

Em breve – Dragon Ball Daima – 1ª Temporada (Novos Episódios)

Em breve – Encontrados 2ª Temporada (Novos Episódios)

Em breve – Fast Friends 1ª Temporada (Novos Episódios)

Em breve – Febre do Ouro: Fred Dodge ao Resgate 4ª Temporada (Novos Episódios)

Em breve – Largados e Pelados: A Competição 2ª Temporada (Novos Episódios)

Em breve – Mentes Extraordinárias 1ª Temporada (Novos Episódios)

Em Breve – Reis (Novos Capítulos)

Cinemas:

02/01 – Nosferatu

02/01 – Lee

02/01 – Encontro Com o Ditador

09/01 – 12.12: O Dia

09/01 – Babygirl

09/01 – A Semente do Fruto Sagrado

09/01 – Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa

09/01 – Baby

09/01 – Meu Bolo Favorito

09/01 – Peça por Peça – Uma História de Pharrell Williams

09/01 – Interestelar (Relançamento)

16/01 – Aqui

16/01 – O Homem do Saco

16/01 – Família

16/01 – Lobisomem

16/01 – Luiz Melodia – No Coração do Brasil

16/01 – Maria Callas

16/01 – Misericórdia

16/01 – MMA – Meu Melhor Amigo

16/01 – Redenção

16/01 – Sol de Inverno

16/01 – The Moon: Sobrevivente

18/01 – O Aprendiz do Tigre

23/01 – Ameaça no Ar

23/01 – Anora

23/01 – Conclave

23/01 – Paddington: Uma Aventura na Floresta

23/01 – Reality de Horror: Influencers em Pânico

30/01 – A Verdadeira Dor

30/01 – Acompanhante Perfeita

30/01 – Covil de Ladrões 2

30/01 – Flow

30/01 – O Maravilhoso Mágico de Oz

30/01 – O Intruso

30/01 – Setembro 5

30/01 – Todo Mundo Ainda Tem Problemas Sexuais

23/01 – Kasa Branca

30/01 – Alma do Deserto

30/01 – Viva a Vida!

30/01 – Parque de Diversões

30/01 – Brave the Dark

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também