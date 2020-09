Toots Hibbert, a lenda do reggae, morre aos 77 anos na Jamaica

O músico Toots Hibbert morreu aos 77 anos na Jamaica. O vocalista da banda de reggae The Toots and the Maytals faleceu nesta sexta (11).

A nota de falecimento de Toots foi feita através das redes sociais da banda. “É com o coração pesado que anunciamos a morte de Frederick Nathaniel ‘Toots’ Hibbert. Ele morreu em paz nesta noite e estava cercado por sua família no Hospital Universitário de West Indies em Kingston na Jamaica”, diz a postagem.

O texto assinado pelos familiares e equipe do músico, ainda agradece ao time dos médicos e profissionais da saúde por cuidarem com carinho e cuidado de Toots. Por fim, eles podem privacidade durante o período de luto.

Toots era casado há 39 anos com Miss D e teve oito filhos. A causa da morte não foi divulgada, mas no início do mês ele foi internado na UTI e testado para o novo coronavírus. A família, entretanto, não revelou o resultado do exame.

